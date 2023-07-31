Доминик Гашек раскритиковал запрет на выступление россиян на турнирах в Чехии

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил запрет на выступление россиян на турнирах в Чехии. Его слова приводит iDNEZ.

Гашек отметил, что текст запрещающего документа трактуется в разных ситуациях по-разному. «Мое личное мнение, что это было сделано специально, чтобы интерпретировать его в соответствии с общественным настроением в зависимости от того, насколько влиятельные люди будут стоять за данным событием», — критически заявил он.

Ранее два российских теннисиста Кирилл Киватцев и Денис Клок попали на турнир серии «Челленджер» Svijany Open в Чехии в обход запрета на въезд в страну. Директор турнира Томаш Трска объяснил, что им было разрешено участвовать в соревнованиях, так как Клок, уроженец Евпатории, получил российский паспорт после присоединения Крыма, а Киватцев подал заявление на получение итальянского гражданства.

29 июня сообщалось, что правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны. Кроме того, власти не разрешат чешским атлетам принимать участие в турнирах, которые будут проходить в России.