Американский суд перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину

Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину на 7 сентября

Заседание суда в американском Бостоне (штат Массачусетс), на котором будет объявлен приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину, состоится 7 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление суда.

Приговор Клюшину изначально планировалось вынести в начале мая, однако дата заседания несколько раз переносилась по различным причинам. На этот раз оно назначено на 7 сентября. Проведение заседания запланировано на 09:30 по местному времени (16:30 мск).

Ранее Клюшин отказался от сделки со следствием. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, Клюшин хочет как можно быстрее вернуться на родину, чтобы продолжать работу на благо своей страны.

14 февраля суд присяжных в США признал россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, а именно в сговоре с целью получения незаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, а также мошенничестве.