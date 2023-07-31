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23:34, 31 июля 2023Мир

Американский суд перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину

Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину на 7 сентября

Фото: pixabay.com

Заседание суда в американском Бостоне (штат Массачусетс), на котором будет объявлен приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину, состоится 7 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление суда.

Приговор Клюшину изначально планировалось вынести в начале мая, однако дата заседания несколько раз переносилась по различным причинам. На этот раз оно назначено на 7 сентября. Проведение заседания запланировано на 09:30 по местному времени (16:30 мск).

Ранее Клюшин отказался от сделки со следствием. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, Клюшин хочет как можно быстрее вернуться на родину, чтобы продолжать работу на благо своей страны.

14 февраля суд присяжных в США признал россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, а именно в сговоре с целью получения незаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, а также мошенничестве.

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    Марина Совина
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