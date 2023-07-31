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14:57, 31 июля 2023Спорт

«Манчестер Юнайтед» заключил рекордный миллиардный контракт

«Манчестер Юнайтед» заключил с Adidas рекордный контракт на миллиард евро

Фото: Action Images Digital / Reuters

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заключил рекордный спонсорский контракт с Adidas. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое соглашение подписали сроком на десять лет. По информации издания, общая сумма составляет 1,05 миллиарда евро, что является рекордом для клубов Английской премьер-лиги.

13 июня стало известно, что семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», согласилась продать команду. По информации Al Watan, новым владельцем манкунианцев станет катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани.

В декабре 2022 года появилась информация, что Глейзеры хотят продать «Манчестер Юнайтед». Сумма оценивалась в 6-7 миллиардов фунтов стерлингов. При этом отмечалось, что семья рассчитывала получить от продажи клуба больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович от продажи своей команды.

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    Ксения Курашкина
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