Сексолог подсказала способ узнать о сексуальных предпочтениях по выбору фильма

Сексолог Трэйси Кокс: выбор фильма выдает сексуальные предпочтения человека

Выбор фильмов может многое рассказать о сексуальных предпочтениях человека, уверена сексолог Трэйси Кокс. Ее способ ненавязчиво узнать, что ценит партнер в постели, приводит Daily Mail.

Сексолог посоветовала спросить нового партнера, какой фильм или сериал про отношения больше всего ему нравится. По ее словам, если человек выбирает легкую романтическую комедию, это говорит, что он ценит близость и эмоции. «"Любовник леди Чаттерлей" намекает на тягу к запретному, а непристойная классика, например, "Секретарша" выдает авантюрного любовника», — подсказала способ расшифровать ответы Кокс.

Специалистка также назвала несколько вопросов, которые важно задать друг другу в начале отношений, чтобы избежать проблем в будущем. Так, по ее мнению, следует спросить, как часто и в какое время суток партнер предпочитает интимную близость. Ответы на эти вопросы помогут на ранней стадии выяснить сексуальную совместимость в паре.

Кроме того, Трэйси Кокс посоветовала поинтересоваться у партнера, как, на его взгляд, лучше предлагать близость. «Исследования показывают, что многие люди отказываются от секса, даже настроившись на него, если партнер инициирует его неправильно», — сказала сексолог. Она уточнила, что одним достаточно просто предложить, другим нужны долгие объятия и поцелуи, поэтому важно узнать, какой подход нравится конкретному человеку.

Ранее Трэйси Кокс подсказала способ повысить выносливость в постели и сделать секс ярче. По ее мнению, улучшить сексуальную жизнь помогут тренировка мышц и правильное питание.