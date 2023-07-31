Раскрыты сроки выхода умного кольца от Samsung

The Elec: умное кольцо от Samsung будет готово к 2024 году

Южнокорейская корпорация Samsung рассмотрит выпуск умного кольца в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Elec.

Как стало известно источникам в компании, в Samsung намерены представить совершенно новый носимый продукт — Galaxy Ring. Это будет «инновационное смарт-кольцо», в том числе предназначенное для сбора данных об активности пользователя и медицинской информации.

Инсайдеры уточнили, что решение о массовом производстве устройства может быть принято в августе. Из раскрытых данных следует, что процесс тестирования нового девайса займет не меньше 10-12 месяцев, при этом на разработку гаджета уже ушло до одного года. Специалисты раскрыли сроки выхода Galaxy Ring — устройство могут представить в 2024 году.

В материале говорится, что в процессе получения различных медицинских сертификатов инженерам Samsung нужно будет доказать, что кольцо функционирует «точно, надежно и безопасно при отслеживании различных параметров здоровья». Новый девайс, вероятно, будет собирать расширенные данные о здоровье пользователя и выступит беспроводным контроллером для гарнитур дополненной реальности.

Впервые о разработке умного кольца от Samsung инсайдеры сообщили в октябре 2022 года. В июле 2023-го стало известно, что корейский IT-гигант зарегистрировал в Ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO) торговые марки умных очков и колец.