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07:50, 31 июля 2023Спорт

Тарасова обратилась к призвавшим выйти из олимпийского движения депутатам

Тренер Тарасова поддержала ответ президента ОКР Позднякова депутату Миронову

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к призвавшим Россию выйти из олимпийского движения депутатам Госдумы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Депутаты пусть сами у себя разбираются, им есть о чем подумать. Пускай о стране думают», — заявила Тарасова. Она поддержала президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и подчеркнула, что Россия была, есть и будет частью олимпийского движения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов назвал нынешнее олимпийское движение фарсом и заявил, что стране не нужно в нем участвовать. В ответ на это Поздняков осудил призыв политика и подчеркнул, что спорт является неотъемлемой частью межгосударственного устройства.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

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    Анастасия Борисова
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