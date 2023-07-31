В «Лацио» заявили о срыве трансфера Захаряна

Спортивный директор «Лацио» Фабиани сообщил, что трансфер Захаряна в клуб сорван

В римском «Лацио» заявили о срыве трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Правда ли, что трансфер Захаряна в "Лацио" сорван? Да, это так», — рассказал спортивный директор клуба Анджело Фабиани.

30 июля Sport24 сообщил, что в переговорах «Динамо» и «Лацио» появились проблемы. Одной из причин называются разногласия между руководством итальянского клуба и главным тренером команды Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения россиянина.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.