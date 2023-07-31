Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
Сегодня
19:00 (Мск)
Даниэль Коллинз
Вашингтон (ж)
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
16:53, 31 июля 2023Спорт

В «Лацио» заявили о срыве трансфера Захаряна

Спортивный директор «Лацио» Фабиани сообщил, что трансфер Захаряна в клуб сорван

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В римском «Лацио» заявили о срыве трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Правда ли, что трансфер Захаряна в "Лацио" сорван? Да, это так», — рассказал спортивный директор клуба Анджело Фабиани.

30 июля Sport24 сообщил, что в переговорах «Динамо» и «Лацио» появились проблемы. Одной из причин называются разногласия между руководством итальянского клуба и главным тренером команды Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения россиянина.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Захватившие власть в Нигере мятежники приостановили экспорт урана во Францию

    Посольство России в Эстонии подтвердило причастность Бабченко к акту вандализма

    Декоратор развеяла мифы об организации пространства дома

    Кадыров рассказал об использовании чеченскими бойцами тактики диверсантов ВСУ

    Пляж популярного турецкого курорта закрыли из-за десятков неразорвавшихся мин

    iPhone спас жизнь упавшему с обрыва автомобилисту

    В российском регионе задержали сбежавшего из СИЗО заключенного

    Украине разрешили использовать порты в Хорватии для экспорта зерна

    Китайские города затопило из-за супертайфуна

    Раскрыты способы подобрать идеальный спортивный бюстгальтер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости