Менеджер рассказал подробности избиения баскетболиста-чемпиона

Менеджер рассказал, что Шабалкина избили за отказ оплачивать работу на участке

Алексей Кузяшин, менеджер чемпиона Европы по баскетболу Никиты Шабалкина, рассказал подробности избиения спортсмена. Его слова передает Telegram-канал Mash.

Кузяшин заявил, что драка произошла на земельном участке баскетболиста, куда он приехал заплатить за проведенные работы. «Ему был предъявлен в том числе счет на услуги, которые не были оказаны. Никита предъявил доказательства того, что то, что указано в счете, не было выполнено. Это вызвало у подрядчика очень негативную реакцию и перешло к физическим действиям с его стороны», — объяснил он.

Менеджер рассказал, что в итоге из-за отказа Шабалкина на него напало несколько человек. «Там уже не могло быть речи о каком-то сопротивлении», — добавил он.

Об избиении Шабалкина стало известно ранее 1 августа. Отмечалось, что инцидент, в результате которого баскетболист получил черепно-мозговую травму, произошел в коттеджном поселке в подмосковных Химках.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2011 в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.