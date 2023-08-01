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10:24, 1 августа 2023Спорт

Негативное влияние Мазепина на карьеру сына Шумахера объяснили

Гонщик Давид Шумахер заявил, что у брата Мика не было конкуренции с Мазепиным
Мик Шумахер. Архивное фото

Мик Шумахер. Архивное фото. Фото: HOCH ZWEI / Globallookpress.com

Двоюродный брат немецкого гонщика Мика Шумахера Давид объяснил негативное влияние россиянина Никиты Мазепина на карьеру спортсмена. Его слова приводит GP Fans со ссылкой на Sport1.de.

Давид Шумахер заявил, что проблемой Мика стало то, что у него не было конкуренции с Мазепиным в команде Haas, так как оба попали в американскую конюшню в дебютный для себя сезон. «Мазепин не был эталоном. А молодому гонщику это крайне важно для развития», — посчитал он.

Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. С декабря 2020 года он выступал за команду Haas, где в 2021 году его партнером был Мазепин, в 2022-м — датчанин Кевин Магнуссен. В «Формуле-1» Шумахер провел 42 гонки, в которых дважды финишировал в очковой зоне.

Haas разорвала контракт с Мазепиным в марте 2022 года. Команда также объявила о прекращении сотрудничества с «Уралкалием», который ее спонсировал. Россиянин провел в составе команды один сезон, заняв 20-е место в общем зачете.

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    Анастасия Борисова
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