МИД сообщил об эвакуации группы российских дипломатов из Судана

МИД сообщил об эвакуации группы россиян из Судана из-за боестолкновений

Часть ранее переведенных из Хартума российских дипломатов вывезли из города Порт-Судан. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел России.

По данным пресс-службы МИД РФ, дипломатов эвакуировали в связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане. «Осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума российского посольства, а также российских граждан и членов семей», — говорится в сообщении.

В апреле военные корабли Саудовской Аравии эвакуировали из Судана несколько десятков россиян. Большинство из них вскоре уехали: часть — в Россию, часть — в другие страны. Сообщалось, что в российское посольство в Судане поступило более 100 заявок на эвакуацию из страны.

