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16:55, 1 августа 2023Спорт

Украинская саблистка рассказала о последствиях инцидента с россиянкой на ЧМ

Харлан заявила, что могла завершить карьеру после отказа жать руку Смирновой

Фото: Claudia Greco / Reuters

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о последствиях инцидента с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Ее слова приводит Tribuna.com.

Спортсменка заявила, что была готова к завершению карьеры после дисквалификации за отказ жать руку сопернице. Она подчеркнула, что не жалеет о своем поступке. «Я понимала, что риски большие. Я верила в то, что все-таки дадут возможность ударить саблями — и на этом закончится», — добавила Харлан.

Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. После поединка одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024 после дисквалификации с чемпионата мира. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.

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    Анастасия Борисова
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