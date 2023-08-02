Мировые банки нажились на сбежавших из России инвесторах

Vali Analytics: крупнейшие банки мира заработали $6 млрд на торговле рублем

Крупнейшие банки мира воспользовались массовым уходом из России зарубежных компаний и инвесторов, которые в спешном порядке стремились обменять рубли на доллары. На этих операциях валютные трейдеры ведущих западных финансовых организаций заработали в общей сложности шесть миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование экспертов Vali Analytics.

Такие банки, как Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase и другие, стали продавать доллары со значительной наценкой. Чтобы не попасть под действие международных санкций, их валютные трейдеры использовали кредиторов, базирующихся в постсоветских странах, которые российские власти считают «дружественными». Речь идет о казахстанских банках «Народный сберегательный банк», «Первый центральный банк Джусан Банк», Kaspi.kz и армянском «Америабанк».

Вышеперечисленные кредитные организации могли покупать доллары непосредственно в российских банках по местному обменному курсу, который зачастую был значительно ниже зарубежных котировок. Они выполняли роль своего рода посредников, покупая дешевые доллары на Московской бирже и отправляя их затем на торговые площадки в Лондоне или Нью-Йорке. В настоящее время подобные операции продолжают реализовывать через казахстанских и армянских контрагентов, однако сейчас валютная торговля не приносит столь высоких доходов, как в прошлом году, когда ежедневные доходы трейдеров достигали в день десятков миллионов долларов.

Сейчас на российском рынке действует ряд ограничений, включая запрет на снятие наличной валюты эквивалентной не более десяти тысячам долларов. Согласно этой мере, граждане могут снять со счетов в долларах и евро средства, которые поступили туда до 9 марта 2022 года, но не более суммы, которая эквивалентна 10 тысячам долларов. В то же время вывоз средств за рубеж возможен только при условии, если клиент «пока не воспользовался такой возможностью». Вышеперечисленные условия ЦБ продлил до 9 сентября 2023 года.

Ранее Forbes сообщил о предложении представителей бизнес-объединения «Деловая Россия» к Минфину ужесточить валютный контроль на российском рынке. В качестве мер были названы запрет на вывоз золота, а также возобновление практики, подразумевающей обязательный возврат валютной выручки экспортоориентированных компаний, в особенности — фирм, задействованных в сырьевых отраслях экономики.