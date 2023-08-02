Российский баскетболист-чемпион рассказал о нападении

Баскетболист Шабалкин рассказал, что подрядчик набросился на него на стройке

Чемпион Европы в составе сборной России по баскетболу Никита Шабалкин рассказал о нападении. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что приехал на строительный объект с целью показать, что заявленные работы не соответствуют действительности. «Подрядчик, вместо того чтобы выслушать, набросился на меня. После я зашел в кафе смыть кровь, где на меня опять набросилась группа рабочих. Меня сбили с ног, я потерял сознание от наносимых ударов», — поделился подробностями он.

Об избиении Шабалкина стало известно 1 августа. Уличный конфликт произошел на земельном участке баскетболиста, куда он приехал заплатить за проведенные работы. Спортсмена пришлось госпитализировать. Он получил черепно-мозговую травму.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2011 в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.