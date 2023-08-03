Аpple оштрафовали в России за неудаление фейков о спецоперации

Суд Москвы оштрафовал Аpple на 400 тыс. руб. за неудаление фейков о спецоперации

Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Аpple на 400 тысяч рублей за неудаление запрещенной в России информации. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает ТАСС.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Apple Distribution International признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации")», — огласил решение судья.

Поводом для назначения штрафа стал отказ компании удалить фейки о спецоперации на Украине. Отмечается, что Apple впервые оштрафовали за подобное правонарушение.

Ранее за отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине оштрафовали видеостриминговый сервис Twitch. Компанию обязали выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей. Перед этим за аналогичное правонарушение в России оштрафовали мессенджер Viber на один миллион рублей.