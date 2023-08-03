Президент США Джо Байден поздравил мятежный Нигер с Днем независимости

Президент США Джо Байден поздравил мятежный Нигер с Днем независимости и призвал к немедленному освобождению главы государства Мохаммеда Базума. Заявление политика опубликовано на сайте Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что народ республики «имеет право выбирать своих лидеров» и уже выразил свою волю на выборах.

Ранее в Вашингтоне заявили о приостановке сотрудничества в области безопасности с Нигером из-за произошедшего в стране государственного переворота.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

