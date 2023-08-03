Российские ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM на Украине

МО РФ: средства ПВО за сутки перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM и 11 снарядов реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в четверг, 3 августа.

В ведомстве пояснили, что за минувшие сутки также удалось уничтожить 38 беспилотников противника. Это произошло в районах населенных пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье Луганской народной республики (ЛНР), Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой народной республики (ДНР), Широкое и Любимовка Запорожской области.

До этого Минобороны доложило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР.

Еще раньше в городе Запорожье российские войска уничтожили базу горючего для украинской военной техники. Тогда же в районе Орехова Запорожской области удалось ликвидировать склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.