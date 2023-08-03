Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 3 августа 2023Россия

Российские ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM на Украине

МО РФ: средства ПВО за сутки перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM и 11 снарядов реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в четверг, 3 августа.

В ведомстве пояснили, что за минувшие сутки также удалось уничтожить 38 беспилотников противника. Это произошло в районах населенных пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье Луганской народной республики (ЛНР), Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой народной республики (ДНР), Широкое и Любимовка Запорожской области.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

До этого Минобороны доложило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР.

Еще раньше в городе Запорожье российские войска уничтожили базу горючего для украинской военной техники. Тогда же в районе Орехова Запорожской области удалось ликвидировать склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    Дана Борисова примерила свадебное платье

    Украина застраховала торговые суда

    Пойманное в Анапе опасное морское существо попало на видео

    Очевидцы рассказали о необычном запахе из-за пожара в Подмосковье

    В Белоруссию запретили поставлять оружие и боеприпасы из ЕС

    Apple временно отказалась от искусственного интеллекта

    Гинеколог развеяла три главных мифа про аборты

    Модель Твигги раскрыла секрет своего 38-летнего счастливого и крепкого брака

    Облако дыма молочного цвета после взрыва под Москвой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости