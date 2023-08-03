Россияне назвали приемлемые зарплаты для смены привычного рабочего графика

«Авито Работа»: половина россиян согласны сменить график при определенном доходе

Почти половина россиян готовы сменить привычный график 5/2 на другой при определенном уровне дохода. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа». Они также выяснили, какие зарплаты являются приемлемыми для работников для перехода на другой график. «Лента.ру» ознакомилась с итогами исследования.

Половина опрошенных россиян (49 процентов), работающих 5/2, не хотят менять график ни при каких условиях. При этом почти столько же респондентов (44 процента) готовы рассмотреть нестандартный график работы (сменный или ненормированный рабочий день) при определенном уровне дохода. Оставшиеся семь процентов опрошенных не смогли определиться с ответом.

Почти треть (28 процентов) тех, кто готов перейти на другой режим рабочего времени, указали, что для этого их устроил бы оклад в размере от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Только при заработной плате от 150 до 200 тысяч рублей на работу с непривычным графиком согласны 17 процентов опрошенных, а 11 процентов — только от 200 тысяч рублей. Оклад менее 100 тысяч показался достаточным для 24 процентов респондентов, оставшиеся 2 процента затруднились назвать сумму.

Чаще других о готовности сменить график заявляли представители банковской сферы (61 процент), отрасли строительства (57 процентов) и маркетинга (48 процентов). Реже всего такой ответ давали IT-специалисты (12 процентов) и работники сферы искусства (13 процентов).

«Сегодня спрос на квалифицированных сотрудников повышен. Поэтому бизнес ищет пути оптимизации трудовых ресурсов и наращивания общей производительности. Одна из действенных мер для решения этого вопроса — предложение альтернативных графиков и форматов занятости, чтобы большее число кандидатов смогло рассмотреть вакансию. Нестандартный график работы может быть как на основном месте работы, так и в качестве подработки», — прокомментировал результаты исследования управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Средняя продолжительность рабочего дня в мире по итогам второго квартала 2023 года снизилась на 37 минут, показатель продолжительности рабочего дня упал с более чем 10,5 часа до 10 часов. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов аналитической компании ActivTrak.

Несмотря на общемировой тренд снижения продолжительности рабочей недели, в России этот показатель по итогам первого квартала 2023 года, напротив, рекордно вырос и составил в среднем 38 часов 30 минут на одного сотрудника.