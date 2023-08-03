Лионель Месси сделал дубль во втором матче за «Интер Майами» подряд

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси во втором матче подряд сделал дубль. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отметился двумя голами в матче 1/16 финала Кубка лиг против «Орландо». Это помогло его команде одержать победу со счетом 3:1.

26 июля Месси в том же турнире дважды забил «Атланте» (4:0). Аргентинец при этом установил два достижения: «Атланта» стал сотым клубом, которому игрок забивал на протяжении карьеры, а также он впервые за восемь лет оформил дубль правой ногой.

О переходе Месси в «Интер Майами» официально объявили 15 июля. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50–60 миллионов долларов в год.