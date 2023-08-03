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09:37, 3 августа 2023Спорт

Месси сделал дубль во втором матче за «Интер Майами» подряд

Лионель Месси сделал дубль во втором матче за «Интер Майами» подряд

Фото: Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси во втором матче подряд сделал дубль. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отметился двумя голами в матче 1/16 финала Кубка лиг против «Орландо». Это помогло его команде одержать победу со счетом 3:1.

26 июля Месси в том же турнире дважды забил «Атланте» (4:0). Аргентинец при этом установил два достижения: «Атланта» стал сотым клубом, которому игрок забивал на протяжении карьеры, а также он впервые за восемь лет оформил дубль правой ногой.

О переходе Месси в «Интер Майами» официально объявили 15 июля. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50–60 миллионов долларов в год.

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    Алексей Гусев
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