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02:30, 3 августа 2023Мир

США сохранят посольство в Нигере

Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере и продолжают дипломатические контакты

Фото: Joshua Roberts / Reuters

CША сохраняют посольство в Нигере, несмотря на эвакуацию части его сотрудников, продолжают дипломатические контакты с африканским государством и рассчитывают на скорый приезд туда нового американского посла. Об этом сообщил госдепартамент.

Согласно пресс-релизу, американское посольство остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания своих граждан. «Мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самых высоких уровнях», — говорится в документе.

В ведомстве добавили, что рассчитывают на скорый приезд в Ниамей Кэтлин Фитцгиббон, которую американский сенат недавно утвердил в должности нового посла США в Нигере.

Ранее в Вашингтоне заявили о приостановке сотрудничества в области безопасности с Нигером из-за произошедшего в стране государственного переворота.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

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    Марина Совина
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