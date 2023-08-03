В Белоруссию запретили поставлять оружие и боеприпасы из ЕС

ЕС расширил санкции против Белоруссии за помощь России в обходе ограничений

Евросоюз (ЕС) расширил санкции против Белоруссии. Поводом для этого шага стала помощь в обходе ограничений, введенных против России, говорится на сайте Еврокомиссии (ЕК)

ЕС запретил поставки в республику товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны — оружия и боеприпасов, а также товаров, используемых в авиации и космической сфере.

«Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию», — говорится в заявлении ЕК.

В ЕС обсуждали расширение санкций против Белоруссии с января 2023 года. На тот момент рассматривался запрет экспорта товаров двойного назначения, используемых в военных целях и способных укрепить промышленный потенциал страны. Помимо них, под рестрикции могли попасть энергетический сектор, уголь, продукты из стали и золота, а также предметы роскоши.

В марте 2023-го США добавили в свой санкционный список крупнейших автопроизводителей Белоруссии — БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Санкции подразумевают блокировку активов на территории США. Помимо этого, сотрудничество с внесенными в список структурами может привести к вторичным санкциям. Ограничительные меры введены и против руководителей этих предприятий.

В начале июня санкции против Белоруссии ввела Великобритания. Они включают запрет на поставки в страну банкнот и машин, а также «товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия». Также новые ограничения затронули экспорт из Белоруссии золота, цемента, дерева и каучука. Кроме того, власти королевства заявили, что будут пресекать действия тех, кто обходит санкции.

