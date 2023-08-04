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14:23, 4 августа 2023Спорт

Тренер хоккейного «Динамо» порассуждал о пользе пива для спортсменов

Тренер хоккейного «Динамо» Ахлаткин усомнился в пользе пива для спортсменов

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Тренер по общей физической подготовке (ОФП) московского хоккейного клуба «Динамо» Александр Ахлаткин порассуждал о пользе пива для спортсменов. Об этом сообщает Sport24.

Специалист усомнился в том, что оно может положительно влиять на физические кондиции атлетов. «Я привык опираться на научные исследования. А они говорят, что употребление пива, даже в количестве от трех до четырех дозировок в неделю, увеличивает риск получения травмы», — отметил Ахлаткин.

Тренер также объяснил присутствие пива в раздевалках некоторых футбольных и хоккейных команд. «Я считаю, что пиво если кому-то и помогает, то скорее в психологическом плане», — отметил специалист.

26 мая бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов заявил, что мнение о пользе пива для восстановления спортсменов является популярным заблуждением. По его словам, для этих целей лучше подходит сладкая вода.

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    Алексей Гусев
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