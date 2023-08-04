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11:38, 4 августа 2023Спорт

В ВФВ оценили получение российской волейболисткой итальянского гражданства

В ВФВ назвали логичным получение российской волейболисткой гражданства Италии

Фото: Valerio Origo / LiveMedia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко оценил решение диагональной «Савино Дель Бене» Екатерины Антроповой получить итальянское гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Функционер назвал такое развитие событий логичным. «Потерей для нас это не стало, потому что не было как такового приобретения. Де‑факто она стала заниматься волейболом в Италии. Ее решение принять наше спортивное гражданство также стало для нас неожиданностью. Она всего один раз тренировалась с нами по юношеской сборной», — заявил Яременко.

О решении Антроповой стало известно 3 августа. Отмечалось, что процедура была проведена за особые заслуги 20-летней спортсменки.

Антропова, родившаяся в Исландии, с 2021 года выступает за клуб «Савино Дель Бене». В 2017 году она входила в расширенный состав юношеской сборной России среди девушек до 16 лет.

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    Алексей Гусев
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