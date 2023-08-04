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13:20, 4 августа 2023Россия

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки в Новороссийске

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки в Новороссийске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Его слова цитирует ТАСС,

«Здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны», — сказал Песков.

4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военную базу в Новороссийске на Кубани. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались безэкипажные катера — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. В ведомстве тогда не озвучили последствия действий ВСУ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что никто не пострадал. По информации мэра Новороссийска Андрея Кравченко, атаку ВСУ отразили корабли Черноморского флота «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

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    Анастасия Шейкина
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