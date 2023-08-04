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14:07, 4 августа 2023Мир

Песков оценил влияние возможного вмешательства других стран на ситуацию в Нигере

Песков: вмешательство нерегиональных стран вряд ли улучшит ситуацию в Нигере

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Вмешательство нерегиональных стран вряд ли может улучшить ситуацию в Нигере, где произошел государственный переворот. Влияние такого возможного решения на обстановку в африканской стране оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается нас: мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, разумеется, мы обеспокоены той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе, мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал военный переворот в Нигере. Он подчеркнул, что Москва считает необходимым восстановить конституционный порядок в африканской стране.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

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    Семен Александров
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