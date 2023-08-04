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17:53, 4 августа 2023Спорт

Бывшая жена Радулова рассказала об изменах в семьях хоккеистов

Бывшая жена Радулова из «Ак Барса» рассказала об изменах в семьях хоккеистов

Фото: Ildar Garifullin / Unsplash

Бывшая жена нападающего казанского «Ак Барса» Александра Радулова Дарья Дмитриева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказала об изменах в семьях хоккеистов.

«Я знаю семьи, где изменяют оба! Знаю жен, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Подруги спят с мужьями, а мужья умудряются изменить, находясь даже в одной квартире», — заявила Дмитриева. Бывшая жена 37-летнего хоккеиста назвала происходящее деградацией общества.

Радулов и Дмитриева узаконили отношения в 2015 году. Супруги развелись спустя два года. Пара воспитывает двух сыновей.

31 мая Радулов покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» и подписал контракт с «Ак Барсом» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он выступал за американскую команду с 2017 года.

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    Анастасия Борисова
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