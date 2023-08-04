Названы последствия расторжения военных соглашений Нигера с Францией

Политолог Оленченко: расторжение ряда соглашений с Нигером — поражение Франции

Решение нигерийских мятежников расторгнуть с Францией ряд соглашений, касающихся военного сотрудничества, станет поражением для репутации Парижа. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Денонсация военного соглашения, — это, конечно, поражение с точки зрения французских намерений. Я вижу это поражение в двух аспектах. В широком смысле это подрыв авторитета Франции, тем более что в прошлом году Макрон объехал почти всю Африку с целью поднятия авторитета», — отметил Оленченко.

В более узком смысле, как пояснил специалист, расторжение может сказаться на обороноспособности Франции, однако он подчеркнул, что здесь важно изучить содержание расторгнутых договоренностей.

Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что денонсация этих соглашений демонстрирует, что африканские страны перестают видеть политические и экономические выгоды от сотрудничества с Францией.

«Акцент надо сделать на отношениях с другими африканскими государствами. Выражаясь языком права, это можно считать прецедентом, был похожий прецедент и с Мали, когда Мали расторгло похожее соглашение. Нигер, который отказался от этих соглашений, показывает, что он что-то пересматривает. Если он отказался от французов, то в чью-то пользу», — пояснил эксперт.

Ранее нигерийские мятежники расторгли некоторые соглашения о военном сотрудничестве с Францией. Решение об отзыве пяти военных сделок с Францией, заключенных в период с 1977 по 2020 год, было зачитано по национальному телевидению представителем хунты Амаду Абдраманом.

Мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом. Полномочия отозваны у дипломатов во Франции, Нигерии, Того и США.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.