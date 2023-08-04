Названа новая дата слушания по делу Трампа

CNN: суд в Вашингтоне назначил новое слушание по делу Трампа на 28 августа

Новое слушание по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года, в котором фигурирует бывший американский лидер Дональд Трамп, назначено на 28 августа. Дату назвали после заседания суда в Вашингтоне 3 августа, сообщил CNN.

Следующий судебный процесс будет вести окружной судья США. Мировой судья, который вел заседание 3 августа, уточнил, что на новом слушании суд может обойтись без присутствия Дональда Трампа в случае, если политику помешает явиться его плотный график.

На заседании Трамп заявил, что он не признает себя виновным по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. На это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сыронизировав на тему того, что «в американские выборы уже нельзя вмешиваться американским гражданам».