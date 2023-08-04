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08:13, 4 августа 2023Россия

Шойгу заявил о необходимости упреждающих ударов по ВСУ

Глава Минобороны Шойгу заявил о необходимости упреждающих ударов по ВСУ
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, находясь на передовом командном пункте «Центр», заявил о необходимости нанесения упреждающих ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Он пояснил, что подобные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военных.

Также Шойгу выразил благодарность командованию и личному составу группировки войск за ведение успешных наступательных действий на краснолиманском направлении.

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4 августа глава оборонного ведомства проинспектировал пункт управления группировки «Центр» в зоне спецоперации.

Ранее глава Минобороны совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа (ЗВО). Тогда министр потребовал сократить сроки приема техники от предприятий, а также в кратчайшее время подготовить ее для отправки в подразделения российской армии.

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    Анна Щербакова
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