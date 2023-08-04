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19:38, 4 августа 2023Забота о себе

Названы неожиданные последствия употребления одного бокала вина в день

Нутрициолог Сара Гароне: даже один бокал вина в день повышает риск развития рака

Фото: Rikkia Hughes / Unsplash

Бокал вина помогает уменьшить стресс и сохранить здоровье сердца, но при этом увеличивает риск развития некоторых видов рака и портит фигуру, считает нутрициолог Сара Гароне. Неожиданные последствия употребления вина она назвала изданию Eat This, Not That!.

Специалистка по питанию отметила, что воздействие вина на организм напрямую зависит от количества выпитого. По ее словам, относительно безопасной нормой для женщин считается один бокал в день, для мужчин — два. При этом ежедневное употребление спиртного даже в умеренных количествах, по словам Гароне, постепенно повышает толерантность организма к алкоголю, то есть рецепторы в мозге адаптируются к воздействию, и нужно увеличить дозу, чтобы добиться привычного эффекта.

Кроме того, нутрициолог предупредила, что даже небольшое количество вина повышает риск развития рака мозга, шеи, пищевода, печени, груди и толстой кишки, а также способствует набору лишнего веса. «Средний стакан вина в 150 миллилитров содержит от 120 до 125 килокалорий. Добавьте это к числу других калорий и вы наберете килограммы, прежде чем осознаете это», — объяснила Гароне.

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При этом специалистка отмечает, что вино не только вредит, но и приносит пользу — уменьшает стресс, помогает расслабиться и даже поддерживает здоровье сердца. «Исследование 2023 года показало, что умеренное употребление алкоголя снижает частоту сигналов о стрессе в миндалевидном теле, что уменьшает риск сердечных заболеваний», — объяснила Гароне.

Ранее гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова раскрыла неожиданную пользу вина и коньяка. По ее словам, вино оказывает четко выраженное антибактериальное действие.

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    Екатерина Улитина
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