Олимпийская чемпионка Анна Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза. Об этом она рассказала в Telegram.

«За меня можете не переживать, я уже приступила к тренировкам. Не все сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя», — рассказала 19-летняя спортсменка. Она также поблагодарила болельщиков за поддержку.

О том, что Щербакова заболела мононуклеозом, 11 июля сообщил Sport24. По информации источника, спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.