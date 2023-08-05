Российский военный оценил разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон

Военный эксперт Дандыкин: дрон «Гастелло» будет преимущественно ночного действия

Дрон-камикадзе «Гастелло», разработанный с учетом пожеланий участников специальной военной операции (СВО), будет преимущественно ночного действия, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил новый российский беспилотник.

«Само название "Гастелло" о многом говорить. Николай Гастелло — это советский летчик, который совершил таран охваченным огнем самолетом по фашистским танкам в 1941 году», — рассказал специалист.

По словам Дандыкина, у нового российского дрона будет тепловизор, который сможет определять цели в ночное время.

«Если дроном "Ланцет" в основном пользуются в дневное время, то это будет компенсация ночью. Я надеюсь, что мы услышим о "Гастелло" такие же лестные характеристики, как в свое время слышали о "Ланцете"», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что в России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», разработанный с учетом пожеланий участников СВО.

Ожидается, что проектная мощность производства составит пять тысяч единиц в месяц.