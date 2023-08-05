Европейский клуб передумал покупать игрока из РПЛ

De Telegraaf: «Аякса» заблокирует покупку Сперцяна по моральным соображениям

Нидерландский «Аякс» передумал покупать игрока клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает De Telegraaf.

Как передает источник, наблюдательный совет команды заблокирует покупку полузащитника. Спортивному директору клуба Свену Мислинтату не дают разрешение на приобретение Сперцяна по моральным соображениям. По мнению совета, вести дела с российскими командами аморально.

«Аякс» сделал предложение «Краснодару» по покупке Сперцяна 9 июня. Мислинтат обращался в агентство, ведущее дела футболиста.

23-летний Сперцян имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года выступает за сборную Армении. В начавшемся сезоне Российской премьер-лиги хавбек сыграл в трех матчах, забив один гол и отдав две голевые передачи.