Акинфеев отреагировал на смерть бывшего вратаря ЦСКА и сборной России

Футболист Игорь Акинфеев назвал смерть Мандрыкина большой утратой для него

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на на уход из жизни бывшего игрока команды и сборной России Вениамина Мандрыкина. Его слова приводит «Матч ТВ».

Акинфеев назвал уход Мандрыкина большой утратой для него. «Мой добрый друг, очень светлый человек. Очень больно осознавать, что так все закончилось. Покойся с миром, Веня», — заявил он.

Об уходе Мандрыкина стало известно 6 августа. У 41-летнего бывшего спортсмена произошел инфаркт. Он скончался в приемном покое, куда его привезла реанимационная бригада после ухудшения состояния.

В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого получил перелом позвоночника. После этого он был прикован к инвалидной коляске, почти полностью лишившись возможности двигаться.

Мандрыкин выступал за ЦСКА на протяжении большей части карьеры. В составе армейцев голкипер трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России и четырежды — Кубок страны. Также вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА.

