Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
5:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Оренбург
0:2
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Рубин
1:4
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
ЦСКА
4:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
07:52, 6 августа 2023Спорт

Александр Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма

Александр Емельяненко заявил, что лечение от алкоголизма помогло идти к целям

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о лечении от алкоголизма.

«Все, что хочет человек, того он и добивается. Мне помогли заглянуть в себя, оглянуться назад, увидеть свои ошибки, осознать их, в голове исправить, понять, что хорошо, а что плохо», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что хочет выстроить дорогу к победам и целям, которые он для себя поставил.

29 июля Емельяненко признался, что ложился в больницы, однако продолжал пить. Боец рассказал, что избавиться от зависимости ему помогло пребывание в реабилитационном центре.

18 июня боец ММА Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда.

Всего в ММА 41-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    По «формуле мира» Зеленского создадут рабочие группы. Каких результатов ждать от переговоров в Джидде?

    В Киеве на монументе «Родина-мать» установили трезубец

    В Брянской области ПВО уничтожила два беспилотника

    В Британии сочли КСИР Ирана главной угрозой нацбезопасности

    Трамп обвинил Байдена в обострении ситуации вокруг Тайваня

    Александр Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма

    Москвичей предупредили о 34-градусной жаре

    Москвичи вспомнили главный плюс ретровагонов метро

    В Британии заподозрили Китай в слежке за британцами с помощью электромобилей

    Маск пообещал оплатить судебные иски всем пострадавшим за лайки в Twitter

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости