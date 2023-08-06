Александр Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма

Александр Емельяненко заявил, что лечение от алкоголизма помогло идти к целям

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о лечении от алкоголизма.

«Все, что хочет человек, того он и добивается. Мне помогли заглянуть в себя, оглянуться назад, увидеть свои ошибки, осознать их, в голове исправить, понять, что хорошо, а что плохо», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что хочет выстроить дорогу к победам и целям, которые он для себя поставил.

29 июля Емельяненко признался, что ложился в больницы, однако продолжал пить. Боец рассказал, что избавиться от зависимости ему помогло пребывание в реабилитационном центре.

18 июня боец ММА Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда.

Всего в ММА 41-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.