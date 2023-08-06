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20:45, 6 августа 2023Мир

Стало известно место проведения новой встречи по украинскому урегулированию

Le Point: новая встреча по Украине может пройти в одной из стран глобального Юга

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Новая встреча по Украине может пройти в одной из стран глобального Юга. Об этом стало известно Le Point со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

Кроме того, как отмечается, встреча в Джидде показала, что неприсоединившиеся страны «не хотят порывать с Москвой». Об этом, по мнению Le Point, говорят декларация представителя Бразилии, заявившего, что необходимо вовлечь Россию в дипломатический процесс.

5-6 августа в Джидде проходили консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. На переговорах власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта. Отмечается, что о представленном мирном плане была также проинформирована Россия. Его частью является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.

Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в настоящее время не существует никаких перспектив для заключения мирного соглашения с Киевом. Он также добавил, что спецоперации продолжится в обозримом будущем.

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    Алина Гончарова
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