Причины проблем в отношениях Польши и Украины объяснили

Политолог Топорнин: отношения Польши и Украины ухудшились из-за зерна и беженцев

У Киева и Варшавы возникли проблемы после начала российской специальной военной операции из-за украинских беженцев и вопроса поставок зерна. Так в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин объяснил, почему отношения Украины и Польши ухудшились.

Причины противоречий

«В отношениях между Польшей и Украиной наметились определенные сложности. Они начались не сегодня и не вчера, тут есть два момента: большое число украинских беженцев, которые сейчас находятся на территории Польши, а второй момент связан со сложившейся ситуацией поставок зерна и масличных культур», — сказал политолог.

По словам Николая Топорнина, во время действия зерновой сделки Киев должен был отправлять свою продукцию через страны Восточной Европы в центр Евросоюза. Оттуда ее должны были отправлять в Азию и Африку, но зерно стало оседать на внутреннем рынке под видом польского, объяснил специалист.

Поскольку оно в цене дешевле, чем польское зерно, стали вместо польского зерна продавать украинское. У местных аграриев сразу возникли проблемы со сбытом, они стали терять прибыль Николай Топорнин политолог

Отношения Украины с Западом после завершения конфликта

Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что после завершения боевых действий Киев будет конкурировать с Варшавой, связано с тем, что республика не хочет зависеть от других стран, считает Николай Топорнин.

«Всегда бывает, что проблемы на среднем уровне вылезают, и они омрачают общее сотрудничество, которое уже установилось. Подоляк эту ситуацию отразил. Он сказал, что сейчас такое время, и Польша — главный союзник Украины, несмотря на все трения, но в будущем мы будем с ними конкурировать. В данном случае он намекает на то, что Украина не останется страной, которая останется на иждевении у Польши. Эту логику, возможно, стоит здесь продлить, потому что у многих есть подозрение, что Украина будет все время с протянутой рукой просить деньги. Подоляк говорит, мол, извините, мы собираемся ходить с протянутой рукой, мы будем конкурировать в рамках нормальной международной конкуренции», — отметил он.

Пока это не так существенно и не так принципиально, чтобы говорить, что там какая-то знаковая трещина между Украиной и Европейским союзом или Польшей. Это круги на воде Николай Топорнин политолог

Разногласия Украины и Польши

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом» заявил, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий. «У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день – это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — сказал он.

По его словам, Украина будет защищать свои интересы. В то же время Подоляк считает, что противоречия между странами не приведут к какому-то разрыву.

1 августа посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел республики из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский, комментируя это, сказал, что отношения стран ухудшаются из-за заявлений украинской стороны.

Проблемы в сотрудничестве Киева и Варшавы начались из-за экспорта украинской сельхозпродукции, что привело к убыткам для местных производителей.