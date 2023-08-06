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19:44, 6 августа 2023Мир

Трамп заявил о намерении требовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Трамп потребует отвода судьи по делу о беспорядках у Капитолия в 2021 году

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его представители и он сам будут требовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает ТАСС.

Речь идет о федеральном судье округа Колумбия Тани Чаткэн, помимо ее отвода Трамп намерен требовать смены места проведения суда по делу о беспорядках в Вашингтоне. Он убежден, что в противном случае честного судебного процесса не будет. Возможный процесс с назначенным судьей бывший президент на свой странице в соцсети назвал «смехотворным делом о свободе речи и честных выборах».

«Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия» — заявил экс-президент США.

4 августа член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что новые обвинения против Трампа представляют собой попытку избавиться от главного оппонента действующего американского лидера Джо Байдена.

3 августа Трамп прибыл на суд в Вашингтон, где ему огласили новые обвинения по делу о штурме Капитолия.

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    Владимир Седов
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