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09:54, 6 августа 2023Наука и техника

В России создадут концепцию закона о связи космоса с системой управления дронами

Белоусов поручил создать концепцию связи космоса с системой управления дронами

Фото: Aditya Chinchure / Unsplash

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил до конца года создать концепцию закона о связи космоса с системой управления дронами. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение дано АНО «Платформа НТИ» в ходе выставки проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».

«Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию. Потому что здесь возникает сложная конфигурация различных участников, которые сегодня регулируются своими законами — авиация, космическая деятельность, у всех свои интересы», — сказал Белоусов.

Ранее первый вице-премьер заявил, что Россия готова к официальному запуску отрасли беспилотных авиационных систем. По его словам, готовность к старту новой отрасли показал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023».

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