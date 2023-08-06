В России создадут концепцию закона о связи космоса с системой управления дронами

Белоусов поручил создать концепцию связи космоса с системой управления дронами

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил до конца года создать концепцию закона о связи космоса с системой управления дронами. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение дано АНО «Платформа НТИ» в ходе выставки проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».

«Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию. Потому что здесь возникает сложная конфигурация различных участников, которые сегодня регулируются своими законами — авиация, космическая деятельность, у всех свои интересы», — сказал Белоусов.

Ранее первый вице-премьер заявил, что Россия готова к официальному запуску отрасли беспилотных авиационных систем. По его словам, готовность к старту новой отрасли показал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023».

