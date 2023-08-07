Продажи новых машин в России рекордно выросли

«Автостат»: за неделю продажи новых автомобилей в России выросли на 10 %

Продажи новых автомобилей в России рекордно выросли. За неделю они увеличились на десять процентов, со ссылкой на данные агентства «Автостат».сообщает Autonews.

С 31 июля по 6 августа российские дилеры реализовали 28 295 легковых машин, это максимальный показатель с марта 2022 года. Также выросли продажи тяжелых (плюс 14 процентов) и легких коммерческих грузовиков (плюс 24 процента), до уровня в 3,8 и 2,03 тысячи штук соответственно.

В июле продажи новых легковушек составили 95 564 штуки, это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году. Лидером российского авторынка остался «АвтоВАЗ» — в июле доля бренда составила 28 процентов рынка. Китайские компании обеспечили 52 процента продаж. В топ-5 по объемам реализации вошли Chery, Geely, Haval и Changan.

Также за второй месяц лета рекордно увеличился импорт автомобилей в Россию. На местный рынок поставили 80,3 тысячи новых легковых машин — это максимум с 2021 года. По мнению экспертов, отечественные дилеры стремятся нарастить складские запасы до подорожания техники на фоне ослабления рубля и повышения утилизационного сбора.

Помимо новых автомобилей спрос растет и на машины с пробегом. За месяц он вырос на 7-10 процентов у дилеров и на 15 процентов — на маркетплейсах. Такой результат стал неожиданностью, так как традиционно в середине лета активность на автомобильном рынке спадает.