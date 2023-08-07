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12:40, 7 августа 2023Среда обитания

Названы цены самых дорогих домов Подмосковья

РБК: самый дорогой дом Подмосковья в продаже стоит 7,6 млрд рублей

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Стоимость самого дорого дома, который находится в открытой продаже в Московской Области, составляет 7,6 миллиарда рублей. Цены пяти наименее доступных объектов Подмосковья назвали эксперты «РБК», основываясь на данных агентств недвижимости Kalinka Group, Mozaik Group и NF Group.

Первое место в топе занял трехэтажный коттедж в шести километрах от МКАД на Рублевке. Проектом здания занималось бюро Zaha Hadid Architects, дом выполнен в футуристическом стиле. Постройка состоит из двух основных объемов, один из которых находится на уровне земли, а второй представляет собой террасу на высоте 22 метров. Нижний этаж предназначен для отдыха: здесь располагаются гостиная, сауна и спортзал. На следующем уровне — главная гостиная, кухня, крытый бассейн и парковка. Третий этаж отведен под офис, детскую и гостевую. Спальня и зал с террасой занимают последний уровень.

Вторым самым дорогим домом Подмосковья стал особняк за 4,5 миллиарда рублей, расположенный на Рублево-Успенском шоссе в 20 километрах от МКАД. Его площадь составляет две тысячи квадратных метров. Особняк занимает участок в охраняемом коттеджном поселке, территория отличается парковым ландшафтным дизайном. Внутри жилья семь спален с ванными и гардеробными, а также бильярдная и домашний кинотеатр.

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Третье место досталось дому за четыре миллиарда рублей. Он построен в девяти километрах от МКАД по Рублевскому на участке в 52 сотки. Площадь самого коттеджа составляет две тысячи «квадратов». Внутри пять спален, семь санузлов, гостиная с камином, кинозал, офис SPA-зона и бассейн. Интерьер оформлен в светлых тонах с использованием мрамора и дерева. Среди отличительных черт: цветные витражи на потолках, множество картин и других предметов искусства.

В пятерку лидеров также вошли коттедж за 3,46 миллиарда рублей и двухэтажный дом за 3,18 миллиарда рублей. Оба объекта построены на Рублево-Успенском шоссе. Первый отличается наличием массажного кабинета, бассейна и барной комнаты, а второй — русской бани и банкетного зала на 70 персон.

Ранее россиянам назвали самый дорогой объект загородной недвижимости в стране, без учета Москвы и Подмосковья. Он располагается в Сочи и оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

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    Александра Качан
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