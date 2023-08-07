МОК ответил на требование перепроверить допинг-тест Сотниковой с Олимпиады-2014

В МОК заявили, что проба фигуристки Сотниковой в 2014 году была отрицательной

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на запрос Олимпийского комитета Южной Кореи (KSOC) из-за ситуации с допинг-тестированием российской фигуристки Аделины Сотниковой на Играх-2014. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В МОК заявили, что проба А Сотниковой в 2014 году была отрицательной. Отмечается, что во время обширного тестирования российских спортсменов в 2017 году с ее стороны нарушений выявлено не было.

В марте Сотникова заявила, что после Олимпиады-2014 узнала об обнаружении допинга в ее пробе. После этого Олимпийский комитет Южной Кореи потребовал от МОК перепроверить допинг-тест фигуристки. В МОК заявили, что допингового дела в отношении фигуристки Сотниковой не было.

На Играх в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании, оставив с серебром кореянку Юну Ким. В активе россиянки также есть два серебра чемпионата Европы. В марте 2020 года фигуристка завершила карьеру.