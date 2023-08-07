Власти Орловской области подтвердили обнаружение обломков БПЛА

Орловский губернатор Клычков подтвердил обнаружение обломков БПЛА в регионе

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил обнаружение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Знаменском районе. Другие подробности произошедшего он привел в Telegram-канале.

По сведениям властей, части устройства самолетного типа были найдены 6 августа. Орловский глава заверил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Клычков отметил, что разрушений на земле также удалось избежать. «Во взаимодействии с силовыми структурами мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области», — написал он.

До этого сообщалось, что беспилотник самолетного типа рухнул в Орловской области. Как утверждало издание Shot, специалисты при первичном осмотре не нашли на беспилотнике взрывчатки.

В ноябре 2022 года под удар попала нефтебаза в селе Стальной Конь в Орловской области. Тогда повреждения получил резервуар, никто из местных жителей не пострадал.