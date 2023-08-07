Стало известно об отказе российского футболиста менять спортивное гражданство

Sport24: российский футболист Егор Пруцев отказался играть за сборную Сербии

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев отказался менять спортивное гражданство. Об этом стало известно Sport24.

Как передает источник, на Пруцева выходили с предложением играть за сборную Сербии до 21 года. При этом футболист ответил отказом.

23 мая генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, что Пруцев получил сербское гражданство. Отмечалось, что в этом футболисту помог клуб.

20-летний Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2026 года. Ранее он выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Пруцев также провел две игры в составе молодежной сборной России.