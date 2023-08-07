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14:01, 7 августа 2023Россия

Молния убила прятавшуюся под деревом россиянку

В Свердловской области молния убила женщину, которая пряталась под деревом

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В городе Лесной Свердловской области молния убила женщину, которая спряталась под деревом во время дождя. Об этом сообщили в управлении МВД по российскому региону, пишет Ura.ru.

Вместе с погибшей была еще одна женщина — она от удара молнии потеряла сознание. Оказавшиеся под дождем россиянки приехали из Москвы к родственникам и решили пойти на «тропу здоровья», где их и застала непогода.

Ранее в Краснодаре 49-летний житель Симферополя погиб от удара молнии в голову, это попало на видео. Мужчина приехал в краснодарский хутор Ленина из Симферополя — он планировал закупить овощи и фрукты.

До этого в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в дорожного рабочего во время ремонта сооружений на полевой дороге в пяти километрах от деревни Малые Ошворцы попала молния. Его коллега был госпитализирован с ожогами.

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    Анастасия Шейкина
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