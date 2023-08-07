«Уралвагонзавод» в день 50-летия Т-72 заявил о модернизации танка

«Уралвагонзавод»: 50-летний танк Т-72 модернизируется с учетом СВО

Российский танк Т-72, который 50 лет назад, 7 августа 1973 года, был принят на вооружение Советский армией, до настоящего дня не исчерпал потенциал модернизации и совершенствуется с учетом специальной военной операции (СВО), заявили в «Уралвагонзаводе». Об этом сообщает ТАСС.

«Различные модификации боевой машины находятся на вооружении более чем 45 государств мира и, конечно, России», — заявили в компании.

Там же отметили, что «cовершенствование Т-72 продолжается с учетом боевой эксплуатации этих машин в ходе специальной военной операции».

В мае американское издание Military Watch Magazine написал, что белорусский модернизированный танк Т-72БМ2 может превосходить российский Т-72Б3 по бронезащите, однако уступать ему в подвижности.

В феврале майор танковых войск с позывным Татарин сообщил, что Т-72Б3М в результате глубокой модернизации получил дополнительную защиту и увеличенную боевую мощность.