Европейские банки потеряли миллиарды из-за налога на сверхдоходы

Bloomberg: акции итальянских банков резко упали из-за налога на сверхдоходы

Акции крупных итальянских банков резко упали после объявленного решения правительства страны о введении дополнительного налога на сверхдоходы. Об этом со ссылкой на биржевые данные пишет Bloomberg.

7 августа премьер-министр Маттео Сальвини объявил о введении 40-процентного сбора со сверхдоходов кредитных организаций, полученных после повышения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Правительство заявило, что налог направлен на увеличение доходов бюджета, деньги будут направлены в фонд для финансирования мер по снижению налогового давления на семьи и бизнес. По оценкам аналитиков, такое решение сократит прибыль итальянских банков на 10 процентов, или около двух миллиардов евро (2,2 миллиарда долларов).

Согласно заявлению правительства, на данным момент рассматриваются два варианта налога, предпочтение будет отдано тому, который принесет бюджету больше денег. Первый вариант предусматривает взимание сбора в размере 40 процентов с разницы между чистым процентным доходом в 2022 и 2021 годах — если разница превысит пять процентов. В втором варианте налог будет взиматься с разницы чистого процентного дохода в 2023 и 2021 году — здесь порог будет составлять 10 процентов. Также налог не может превышать четверти от акционерного капитала банка.

В результате на торгах 8 августа банки Италии показали худший результат на европейских фондовых биржах, потеряв почти 10 миллиардов евро капитализации. Акции UniCredit упали на 6,7 процента, а Intesa Sanpaolo — примерно на 8,6 процента. Базовый индекс для итальянской национальной фондовой биржи FTSE MIB снизился на 2,47 процента по состоянию на 15:30 по московскому времени.

Правительство Италии решилось на такие меры, после того как банки страны отчитались о впечатляющих показателях прибыли и повысили свои годовые прогнозы по доходу второй квартал подряд. Так, чистый процентный доход UniCredit вырос на 42 процента в первом полугодии 2023 года.

Решение требует одобрения парламента и может быть изменено. Оно также может быть оспорено банками в суде, как происходит с аналогичной мерой в Испании. Там налог установлен на 2023 и 2024 годы и направлен на финансирование смягчения последствий растущей инфляции. Крупнейшие кредиторы страны заявили, что попытаются оспорить налог в суде, они особенно недовольны тем, что новый сбор в размере 4,8 процента рассчитывается от размера их доходов от процентов и комиссий, а не прибыли.

Ранее крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo принял решение закрыть свое отделение в Москве. Представитель кредитной организации объяснил такие действия тем, что Intesa продолжает сокращать присутствие в России. При этом он заверил, что закрытие отделения не повлияет на текущую работу банка в стране.