Супруга Уилла Смита рассказала об успехах в борьбе с облысением

Актриса Джада Пинкетт-Смит показала отросшие после выпадения волосы

Супруге актера Уилла Смита, американской актрисе Джаде Пинкетт-Смит, удалось достичь успеха в борьбе с алопецией — заболеванием, ведущим к выпадению волос, которым она страдала на протяжении нескольких лет. Об этом пишет издание People.

51-летняя Пинкетт-Смит показала в социальных сетях свежее селфи, на котором видны отросшие на несколько сантиметров волосы. «Здесь волосы ведут себя так, как будто собираются вернуться. Все еще есть проблемные места, но мы посмотрим», — говорится в посте.

Супруга актера Уилла Смита впервые рассказала о своей борьбе с облысением в 2018 году. Она неоднократно заявляла, что смирилась с потерей волос.

Ранее на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году ведущий Крис Рок неудачно пошутил о волосах Джады Пикетт-Смит. После этого Уилл Смит поднялся на сцену и ударил шоумена по лицу. После инцидента Уилл Смит покинул Киноакадемию США.