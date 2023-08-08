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02:17, 8 августа 2023Спорт

Солдатам из Нидерландов запретили участвовать в соревнованиях с россиянами

В Нидерландах солдатам запретили принимать участие в соревнованиях с россиянами
Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Минобороны Нидерландов запретило солдатам принимать участие в спортивных соревнованиях, в которых заявлены российские или белорусские военные, сообщает телеканал NOS.

Отмечается, что с данной инициативой выступила глава ведомства Кайса Оллонгрен из-за участия голландских военнослужащих в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике двумя неделями ранее, на котором также выступали российские солдаты.

Ранее стало известно, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отказала всем россиянам в допуске к чемпионату мира 2023 года в саудовском Эр-Рияде. Спортсмены могли принять участие в турнире, который пройдет с 4 по 17 сентября. Отмечается, что исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов.

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    Марина Совина
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