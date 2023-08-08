Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:35, 8 августа 2023Мир

Российские танкисты обескуражили бойцов ВСУ

Риттер: ВСУ обескуражены подвигом уничтоживших 8 машин российских танкистов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российский танк обескуражил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в одиночку уничтожив восемь единиц техники противника в бою. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

Риттер пояснил, что имеет в виду видео, на котором российский танк «рванул вперед и ликвидировал два украинских танка и шесть бронетранспортеров». В этом сражении перевес противника составил 1 к 8, и Вооруженные силы (ВС) России одержали победу. «Такое происходит постоянно и украинцы, честно говоря, растеряны из-за этого», — сказал офицер.

Ролик, о котором идет речь, был снят в первые дни украинского контрнаступления на запорожском направлении под Новодаровкой.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу представил танкистов к награде за проявленное мужество и героизм. Экипаж танка наградил звездами Героев Донецкой народной республики (ДНР) врио ее главы Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому предрекли непредсказуемые последствия отказа подчиниться Западу

    Медики извлекли кусок гвоздя из сердца раненого российского военного

    Ксения Бородина сравнила качество услуг в салонах красоты Европы и Москвы

    Пленный украинский разведчик заявил о провалившемся контрнаступлении ВСУ

    Российские танкисты обескуражили бойцов ВСУ

    В Госдепе высказались об обещанном Москвой бесплатном зерне

    США заверили в разрешении вопросов России по зерновой сделке

    Солдатам из Нидерландов запретили участвовать в соревнованиях с россиянами

    США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

    74-летнюю учительницу признали виновной в сексуальном преследовании ученика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости