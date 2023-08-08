Российские танкисты обескуражили бойцов ВСУ

Риттер: ВСУ обескуражены подвигом уничтоживших 8 машин российских танкистов

Российский танк обескуражил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в одиночку уничтожив восемь единиц техники противника в бою. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

Риттер пояснил, что имеет в виду видео, на котором российский танк «рванул вперед и ликвидировал два украинских танка и шесть бронетранспортеров». В этом сражении перевес противника составил 1 к 8, и Вооруженные силы (ВС) России одержали победу. «Такое происходит постоянно и украинцы, честно говоря, растеряны из-за этого», — сказал офицер.

Ролик, о котором идет речь, был снят в первые дни украинского контрнаступления на запорожском направлении под Новодаровкой.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу представил танкистов к награде за проявленное мужество и героизм. Экипаж танка наградил звездами Героев Донецкой народной республики (ДНР) врио ее главы Денис Пушилин.