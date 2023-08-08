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18:56, 8 августа 2023Экономика

Крупным американским банкам предсказали проблемы

Агентство Moody's пригрозило понижением рейтинга шести крупным банкам США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Moody's понизило кредитные рейтинги десяти малых и средних банков США, а показатель шести крупных поместило на пересмотр в сторону понижения, сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства.

Среди банковских гигантов, которым предсказали возможность снижения рейтинга, названы Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial (TFC.N). В Moody's отметили, что результаты многих кредитных организаций во втором квартале «показали растущее давление на прибыль, что снизит их способность генерировать внутренний капитал». Это связали в том числе с ожидающейся в начале 2024 года в США «умеренной рецессией».

Агентство предупредило, что может понизить рейтинги и других банков, отметив, что кредитная устойчивость сектора, вероятно, будет подвергаться испытаниям рисками финансирования и снижением рентабельности.

В конце июня Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об успешном прохождении стресс-теста (проверки на прочность в условиях серьезного экономического шока) 23 крупнейшими банками страны. По данным ФРС, несмотря на то что общие прогнозируемые убытки составляют 541 миллиард долларов, все организации смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления.

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    Дмитрий Воронин
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