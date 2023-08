Крупным американским банкам предсказали проблемы

Агентство Moody's пригрозило понижением рейтинга шести крупным банкам США

Moody's понизило кредитные рейтинги десяти малых и средних банков США, а показатель шести крупных поместило на пересмотр в сторону понижения, сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства.

Среди банковских гигантов, которым предсказали возможность снижения рейтинга, названы Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial (TFC.N). В Moody's отметили, что результаты многих кредитных организаций во втором квартале «показали растущее давление на прибыль, что снизит их способность генерировать внутренний капитал». Это связали в том числе с ожидающейся в начале 2024 года в США «умеренной рецессией».

Агентство предупредило, что может понизить рейтинги и других банков, отметив, что кредитная устойчивость сектора, вероятно, будет подвергаться испытаниям рисками финансирования и снижением рентабельности.

В конце июня Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об успешном прохождении стресс-теста (проверки на прочность в условиях серьезного экономического шока) 23 крупнейшими банками страны. По данным ФРС, несмотря на то что общие прогнозируемые убытки составляют 541 миллиард долларов, все организации смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления.